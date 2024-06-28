أسعار البيض اليوم الجمعة 28-6-2024 في الأسواق وبورصة الدواجن

سجّلت أسعار البيض اليوم الجمعة 28-6-2024 استقرارا ملحوظا في المحال والمزارع، علما بأنّ أسعار بيع بيض المائدة في الأسواق يختلف وفقا لمكان الشراء، وتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 138 و141 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تستعرض «الوطن»، أسعار البيض اليوم الجمعة 28-6-2024، في مصر، بمختلف أنواعه في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحلات، وفق آخر تحديثات أسعار لبورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 140 و143 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يباع في الأسواق بسعر 155 إلى 160 جنيها، بحسب المنطقة المُباع فيها.

أسعار البیض البلدي

جاء سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، بين 155 و160 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 170 إلى 175 جنيهًا بحسب المنطقة المُباع فيها.

بورصة البیض الیوم

سجّل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 138 و141 جنيها تسليم أرض المزرعة، في حين يُباع في الأسواق بسعر 162 إلى 167 جنيهًا للكرتونة بحسب المنطقة المباع فيها.

وسجل سعر البيضة الواحدة في السوق نحو 5.5 جنيه للأبيض والأحمر، فيما وصل سعر البيضة البلدي إلى 6 جنيهات.