علامة تدل على إصابتك بمشكلات في الكبد.. 8 نصائح لتجنبها

أعراض عديدة تظهر على الشخص المُصاب بمرض التهاب الكبد، إذ إنها من المشكلات الصحية الخطيرة على الجسم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك علامة واحدة عند تزايدها تنذر بمشكلات في الكبد، وتزداد في فصل الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة.

أعراض مرض التهاب الكبد

التهاب الكبد هو عدوى فيروسية تصيب الكبد، بسبب أمراض المناعة، وهو ما أوضحته الدكتورة هايدي فايز، أخصائي طب الباطنة والجهاز الهضمي والأمعاء، إذ أكدت أن التهاب الكبد، يسبب العديد من الأعراض، وقد تزداد في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ووجود الجسم في حالة ضعف.

الشعور بألم البطن.

شدة الحمى.

ألم المفاصل.

فقدان الشهية.

الغثيان الشديد.

القيء المستمر.

الضعف الشديد.

الإرهاق.

اصفرار البشرة.

تقلصات الجهاز الهضمي.

الانتفاخ.

فقدان الوزن.

شحوب الوجه.

التعرق الشديد.

علامة في فصل الصيف تدل على التهاب الكبد

خلال فصل الصيف يواجه عدد كبير من الأشخاص مشاكل في الكبد، ويزداد خطر الإصابة بأمراض التهاب الكبد، بسبب ارتفاع مستويات الرطوبة وتناول الأطعمة السريعة التي قد تكون ملوثة، لذلك أوضحت «فايز»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الشعور بحكة الجلد الشديدة أكبر علامة، ويحدث ذلك بسبب تراكم مستويات عالية من الملح تحت الجلد، مع زيادة نسبة الإنزيم المسؤول عن البروتينات بالجسم عند الإصابة بالالتهاب.

الوقاية من مرض الكبد

ووفقًا لـ«مايو كلينك»، المختص في الشؤون الطبية، فإن الحكة تحدث في جميع أنحاء الجسم بسبب التهاب الأقنية الصفراوية التي تسبب التهاب الكبد، ويجب اتباع مجموعة من الإرشادات.