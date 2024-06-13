تحذير لمرضى الكبد من الإفراط في تناول اللحوم.. واستشاري تغذية: تؤدي إلى غيبوبة

حذرت الدكتورة هبة عبداللطيف، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورام، مرضى القلب والضغط الذين يعانون تصلب الشرايين ودهون على الكبد والدم من الإفراط في تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب الدهون والكولسترول، مشيرة إلى أن حصة اللحم للإنسان السليم خلال الأسبوع يجب أن تتراوح بين 300 و500 جرام.

تناول قطعيات قليلة الدهن في اللحم

وأضافت «عبداللطيف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أنه يجب على الأشخاص مرضى القلب والضغط تناول قطعيات قليلة الدهن في اللحم مثل «وش الفخدة والسمانة»، مشددة على أهمية تناول طبق سلطة خضراء وألياف مع اللحم، إذ تساعد في تقليل نسب الدهون.

تحذيرات لمرضى الكبد من اللحم

وأكدت ضرورة تناول مرضى الكبد وتليف الكبد للبروتين النباتي وليس نظيره الحيواني، ماعدا بياض البيض والزبادي والحليب، محذرة تلك الفئة من تناول اللحم بكميات كبيرة، وخاصة مع زيادة مخاطرها إذ يمكن أن تؤدي إلى غيبوبة كبدية، لذلك في حالة الرغبة الشديدة في تناول اللحم تكون قطعة صغيرة للغاية.