تنسيق مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية وشروط التقديم والقبول 2024
كتب:
ماهر هنداوي
04:22 م | الخميس 27 يونيو 2024
مدرسة الفنون للتكنولوجيا
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بأكاديمية الفنون بالجيزة، للعام الدراسي 2024-2025، وإجراءات وضوابط وشروط التقديم.
تفاصيل تنسيق والتقديم بمدرسة الفنون للتكنولوجيا
وتستعرض «الوطن» كل المعلومات عن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لأكاديمية الفنون بمحافظة الجيزة ، للعام الدراسي 2024-2025، وتنسيق وشروط ومواعيد التقديم.
- سنوات الدراسة: 3 سنوات.
1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.
2- لا يقل مجموعه عن 200 درجة.
3- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم - بني سويف).
4- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر2024.
تخصصات مدرسة الفنون
1- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة.
2- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت.
3- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير.
4- تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية
5- تكنولوجيا مكياج وتنكر وأقنعة.
المميزات
1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
2- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.
3- التدريب العملي بمسارح وبلاتوهات أكاديمية الفنون
4- توفير اتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب
المنهج الدراسي
1- العلوم الأساسية والثقافية.
2- العلوم الفنية في مجال التخصص.
3- التدريب العملي.
شروط القبول بمدرسة الفنون
1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
2- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي
وان يخلو من أي معوق جسدي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.