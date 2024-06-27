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تنسيق مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية وشروط التقديم والقبول 2024

كتب:

ماهر هنداوي
04:22 م | الخميس 27 يونيو 2024
مدرسة الفنون للتكنولوجيا

مدرسة الفنون للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بأكاديمية الفنون بالجيزة،  للعام الدراسي 2024-2025، وإجراءات وضوابط وشروط التقديم.

تفاصيل تنسيق والتقديم بمدرسة الفنون للتكنولوجيا

وتستعرض «الوطن» كل المعلومات عن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لأكاديمية الفنون بمحافظة الجيزة ، للعام الدراسي 2024-2025، وتنسيق وشروط ومواعيد التقديم.

- سنوات الدراسة: 3 سنوات.  

1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

2- لا يقل مجموعه عن 200 درجة.

3- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم - بني سويف).

4- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر2024.

 تخصصات مدرسة الفنون

1- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة. 

2- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت.

3- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير.

4- تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية

5- تكنولوجيا مكياج وتنكر وأقنعة.

المميزات 

 1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

2- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

3- التدريب العملي بمسارح وبلاتوهات أكاديمية الفنون

4- توفير اتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب 

المنهج الدراسي 

1- العلوم الأساسية والثقافية.

2- العلوم الفنية في مجال التخصص.

3- التدريب العملي.

شروط القبول بمدرسة الفنون

1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي

وان يخلو من أي معوق جسدي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.