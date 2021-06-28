كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشروط النهائية للقبول في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 2021، موضحة أن التقديم لهذه المدارس يتم من خلال موقعها الإلكتروني، ويبدأ اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، موضحة أن هذه المدارس تعتبر بديلة للطلاب عن الثانوية العامة ومدارس الثانوية الفنية والتجارية والصناعية والزراعية والفندقية، وأنها تؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال اهتمامها بالتدريبات العملية المكثفة خلال فترة الدراسة، مشيرة إلى أن التقديم يتم وفق درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وليس درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الشروط النهائية للقبول في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

- يجب ألا يقل مجموع الطالب المتقدم لهذه المدارس عن 210 درجة في الشهادة الإعدادية 2021.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة ومحافظة القليوبية.

- درجة القبول تم تحديدها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- يتم التقديم لهذه المدارس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي يتم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يجب اجتياز الكشف الطبي.

- يجب اجتياز المقابلات الشخصية.

تخصصات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة.

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت.

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير.

- تكنولوجيا المؤثرات الفنية.

- تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية.

- تكنولوجيا صناعة وتحريك العرائس.

- تكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

- تكنولوجيا تفصيل الملابس والأزياء.

منهج مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 2021

- تهتم هذه المدارس بدراسة مناهج العلوم الأساسية والثقافية.

- دراسة العلوم الفنية في مجال التخصص.

- الاهتمام بالتدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

مدة الدراسة في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

-الدراسة بهذه المدارس 3 سنوات.

مميزات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

- حصول الخريج على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي.

- مكافأت مالية طوال العام الدراسي.