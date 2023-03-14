وظائف للمعلمين في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية وشروط الالتحاق

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف للمعلمين في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية محافظات القاهرة الكبرى ( قاهرة، جيزة، قليوبية)، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، مشيرة إلى منح حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى.

- التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي جرى التقديم لالتحاق بها.

- في حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم دراسات اجتماعية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم رياضيات

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم اقتصاد

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.