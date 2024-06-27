سعر الذهب يقترب من أدنى مستوياته عالميا في أسبوعين متأثرا بقوة الدولار

استقر الذهب عند مستوى 2300 دولار للأونصة يوم الخميس، مقتربًا من أدنى مستوى له في أسبوعين، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، بينما يركز المتداولون الآن على التقارير الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أسعار الذهب عالميًا

وتشمل نقاط التركيز الرئيسية بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التقدير الثالث لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، للبحث عن مزيد من الإشارات حول توقيت وحجم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام، حسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

ويتوقع الخبراء أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة تدريجيًا، إذا انخفض التضخم كما هو متوقع، وفقًا لاثنين من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء.

توقعات أسعار الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 2450.05 في مايو 2024.

ارتفع سعر الذهب بمقدار 261.05 دولار أمريكي للأوقية، أو 12.66% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يجري تداول الذهب عند 2350.99 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم تداوله عند 2424.29 دولار، خلال 12 شهرًا.