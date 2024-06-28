سعر الدولار اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، بعد تراجعه أمس الخميس في البنوك، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث موضح من خلال مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري، 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر، 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية، 48.2 جنيه للبيع، و48.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الجمعة، 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.