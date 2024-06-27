استقرار مؤشر الدولار عالميا في بداية تعاملات اليوم

استقر مؤشر الدولار حول 106 نقطة اليوم الخميس، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، مدعومًا بتصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والنهج الحذر للبنك المركزي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة.

قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إن التضخم سيظل مرتفعًا لبعض الوقت، لذلك ليس من المناسب بعد البدء في خفض أسعار الفائدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

مؤشر الدولار عالميا

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الثقة بشأن توقعات التضخم قبل تخفيف السياسة، على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري وبنك كندا التي خفضت أسعار الفائدة بالفعل.

وتتبع الدولار أيضًا ارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة، حيث وصل العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين فوق 4.3%.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مطالبات البطالة الأسبوعية وطلبات السلع المعمرة وبيانات مبيعات المنازل المعلقة يوم الخميس، بالإضافة إلى تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة لتوجيه التوقعات بشكل أفضل.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عدة عقود مقابل الين وبالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.1469 أو 0.14٪ إلى 105.9019 نقطة يوم الخميس 27 يونيو من 106.0488 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 104.93 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 105.85 نقطة خلال 12 شهرًا.