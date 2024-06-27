الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في البنوك.. بكام الآن؟

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، ليسجل 47.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، مقارنة مع 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الدولار بعد تراجع الآن في البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 47.98 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار تراجعا مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ليصل إلى 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB سجل 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.