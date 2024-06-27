سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27-6-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27-6-2024 حالة من الاستقرار في كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجل في البنك الأهلي المصري نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27-6-2024.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 47.98 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار تراجعا مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ليصل إلى 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.