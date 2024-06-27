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انطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بمركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ غدا

كتب:

مصطفى عنز
06:11 م | الخميس 27 يونيو 2024
الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ

الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ

تطلق وزارة الأوقاف، قافلة دعوية غدًا، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في 10 مساجد بمركز ومدينة الرياض في محافظة كفر الشيخ، ضمن 10 قوافل دعوية تطلقها الوزارة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «قوة الأوطان».

انطلاق قافلة دعوية بـ10 مساجد غدًا

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ10 مساجد بمركز ومدينة الرياض، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسماء مساجد القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «الكبير بقرية أبو سعيد، والسلامة بقرية الناصرية، والكبير بقرية بكر، والشرقي بقرية الرصيف، والكبير بقرية الرصيف، والنور بقرية الرصيف، والعلفا، وحمزة، والعبودية، والزاوي»، مشيرًا إلى أنّه سيُشارك في القافلة مع الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والدكتور محمد عوض حسنين، مدير عام إدارة أوقاف الرياض شرق، وعدد من قيادات وأئمة وخطباء وزارة الأوقاف.

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بقلم مصطفى عنز