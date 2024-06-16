«أوقاف كفر الشيخ»: لم نرصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أنّه من خلال المتابعة المستمرة لغرفة عمليات مديرية الأوقاف لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

«بسيوني»: غرفة العمليات لم تتلق أي مخالفة

وقال «بسيوني»، أنّ أئمة الأوقاف هم من قاموا بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك بجميع الساحات المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف وعددها 385 ساحة موزعة على مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لافتاً أنّه تلقى تقارير من جميع مديري الإدارات تفيد نجاح خطة المديرية في السيطرة الكاملة على الساحات والمساجد، ولم ترد إلى غرفة العمليات أي مخالفة.

ووجّه «بسيوني»، رسالة شكر وتقدير إلى جميع أئمة الساحات والمساجد والعاملين ومديري الإدارات، لجهودهم في الخروج بصلاة عيد الأضحى المبارك في أبهى صورها، ودون رصد أي مخالفات.

أهالي كفر الشيخ يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في 385 ساحة

وأدى الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، في 385 ساحة معتمدة من قبل وزارة الأوقاف، وموزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، وسط مشاركة القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية.