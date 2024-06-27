«الأعلى للجامعات» يعلن إلغاء اختبارات القدرات لكليات معينة.. ويحدد التنسيق

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس برئاسة وزير التعليم العالي، وافق على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بقواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي ذاتها، موضحا أن إلغاء اختبارات القدرات جرى تطبيقه من العام الماضي على كليات الإعلام والتمريض.

إلغاء اختبارات القدرات 2024

أكد «عبدالغفار» وفقا لتقرير صادر عن وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق على إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية المختلفة الحكومية والخاصة والأهلية، خلال تنسيق الجامعات 2024 المقبل.

اختبارات القدرات

وتابع عبدالغفار أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد 2024، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025، بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.