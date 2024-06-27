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تنسيق مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. شروط التقديم والمميزات

كتب:

ماهر هنداوي
06:02 م | الخميس 27 يونيو 2024
تدريبات بمدرسة غبور

تدريبات بمدرسة غبور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات للعام الدراسي 2024-2025، وكذلك إجراءات وضوابط وشروط التقديم لها.

تفاصيل تنسيق والتقديم بمدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة عن مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات للعام الدراسي 2024-2025، تنسيق وشروط ومواعيد التقديم في النقاط التالية: 

أولا: مدرسة غبورالثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 15 مايو

- مدة الدراسة 3 سنوات.  

تنسيق مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية وشروط التقديم

1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

2- لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

3- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

4- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر2024.

تخصصات مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 15 مايو

1- صيانة وإصلاح السيارات- النقل والحافلات.

2-  صيانة وإصلاح السيارات- مركبات خفيفة.

3- صيانة وإصلاح السيارات- السمكرة.

4- صيانة شبكات الحاسب والدعم الفني.

5- صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.

المميزات  

1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

2- الحصول على شهادة معتمدة من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة مطابقة للمعايير الدولية.

3- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمراكز خدمة صيانة السيارات الخاصة بالشريك الصناعي، والشركات الكبرى الأخرى في مجال السيارات.

4- فرص التعيين بمراكز الخدمة الخاصة بالشريك الصناعي والشركات الأخرى بعد التخرج.

5- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب الميداني.

6- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني.

7- الدراسة باللغة الانجليزية.

8- دراسة اللغة الألمانية كلغة إضافية.

المنهج الدراسي بمدرسة غبور 

1- العلوم الأساسية والثقافية.

2- العلوم الفنية في مجال التخصص.

3- التدريب العملي.

شروط القبول بمدرسة غبور 15 مايو 

1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي.

3- أن يخلو من أي معوق جسدي.

4- اجتياز المقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

ثانيا: مدرسة غبورالثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر

سنوات الدراسة:

3 سنوات.  

تنسيق مدرسة غبور 6 أكتوبر وشروط التقديم

1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024. 

2- لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

3- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

4- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر2024.

 تخصصات مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا 6 أكتوبر

1-  صيانة وإصلاح السيارات « مركبات خفيفة» 

2-صيانة وإصلاح السيارات« السمكرة» 

3-صيانة وإصلاح السيارات « الطلاء» 

4- تطوير وصيانة البرمجيات والمواقع.

5- صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.

تخصصات مدرسة غبور6 أكتوبر

1- صيانة وإصلاح السيارات «مركبات خفيفة»

2- صيانة وإصلاح السيارات «السمكرة»

3-  صيانة وإصلاح السيارات «الطلاء» 

4-  تطوير وصيانة البرمجيات والمواقع .

5- صيانة وإصلاح السيارات  الكهربية

مميزات مدرسة غبور 6 أكتوبر 

 1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

2- الحصول على شهادة معتمدة من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة مطابقة للمعايير الدولية.

3- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمراكز خدمة صيانة السيارات الخاصة بالشريك الصناعي والشركات الكبرى الأخرى في مجال السيارات.

4- فرص التعيين بمراكز الخدمة الخاصة بالشريك الصناعي والشركات الأخرى بعد التخرج.

5- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب الميداني.

6- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني.

7- الدراسة باللغة الانجليزية.

8- الدراسة اللغة الألمانية كلغة إضافية.

9- توفير الزي المدرسي.

شروط القبول بمدرسة غبور بـ6 أكتوبر

1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، وأن يخلو من أي معوق جسدي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.