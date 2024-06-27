تنسيق مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. شروط التقديم والمميزات
كتب:
ماهر هنداوي
06:02 م | الخميس 27 يونيو 2024
تدريبات بمدرسة غبور
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات للعام الدراسي 2024-2025، وكذلك إجراءات وضوابط وشروط التقديم لها.
تفاصيل تنسيق والتقديم بمدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة عن مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات للعام الدراسي 2024-2025، تنسيق وشروط ومواعيد التقديم في النقاط التالية:
أولا: مدرسة غبورالثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 15 مايو
- مدة الدراسة 3 سنوات.
تنسيق مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية وشروط التقديم
1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.
2- لا يقل مجموعه عن 220 درجة.
3- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.
4- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر2024.
تخصصات مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 15 مايو
1- صيانة وإصلاح السيارات- النقل والحافلات.
2- صيانة وإصلاح السيارات- مركبات خفيفة.
3- صيانة وإصلاح السيارات- السمكرة.
4- صيانة شبكات الحاسب والدعم الفني.
5- صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.
المميزات
1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
2- الحصول على شهادة معتمدة من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة مطابقة للمعايير الدولية.
3- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمراكز خدمة صيانة السيارات الخاصة بالشريك الصناعي، والشركات الكبرى الأخرى في مجال السيارات.
4- فرص التعيين بمراكز الخدمة الخاصة بالشريك الصناعي والشركات الأخرى بعد التخرج.
5- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب الميداني.
6- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني.
7- الدراسة باللغة الانجليزية.
8- دراسة اللغة الألمانية كلغة إضافية.
المنهج الدراسي بمدرسة غبور
1- العلوم الأساسية والثقافية.
2- العلوم الفنية في مجال التخصص.
3- التدريب العملي.
شروط القبول بمدرسة غبور 15 مايو
1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
2- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي.
3- أن يخلو من أي معوق جسدي.
4- اجتياز المقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.
ثانيا: مدرسة غبورالثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر
سنوات الدراسة:
3 سنوات.
تنسيق مدرسة غبور 6 أكتوبر وشروط التقديم
1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.
2- لا يقل مجموعه عن 220 درجة.
3- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.
4- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر2024.
تخصصات مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا 6 أكتوبر
1- صيانة وإصلاح السيارات « مركبات خفيفة»
2-صيانة وإصلاح السيارات« السمكرة»
3-صيانة وإصلاح السيارات « الطلاء»
4- تطوير وصيانة البرمجيات والمواقع.
5- صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.
تخصصات مدرسة غبور6 أكتوبر
1- صيانة وإصلاح السيارات «مركبات خفيفة»
2- صيانة وإصلاح السيارات «السمكرة»
3- صيانة وإصلاح السيارات «الطلاء»
4- تطوير وصيانة البرمجيات والمواقع .
5- صيانة وإصلاح السيارات الكهربية
مميزات مدرسة غبور 6 أكتوبر
1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
2- الحصول على شهادة معتمدة من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة مطابقة للمعايير الدولية.
3- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمراكز خدمة صيانة السيارات الخاصة بالشريك الصناعي والشركات الكبرى الأخرى في مجال السيارات.
4- فرص التعيين بمراكز الخدمة الخاصة بالشريك الصناعي والشركات الأخرى بعد التخرج.
5- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب الميداني.
6- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني.
7- الدراسة باللغة الانجليزية.
8- الدراسة اللغة الألمانية كلغة إضافية.
9- توفير الزي المدرسي.
شروط القبول بمدرسة غبور بـ6 أكتوبر
1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
2- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، وأن يخلو من أي معوق جسدي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.