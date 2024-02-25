رئيس «نظافة القاهرة»: صيانة السيارات والمعدات بأيدي فنيي الهيئة

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة تفقدية داخل مقر الإدارة المركزية للشؤون الفنية ومجمعات جراجات المنطقة الشمالية والورش الفنية بالزواية الحمراء، وذلك في إطار حرص رئيس هيئة النظافة على المتابعة المستمرة واليومية، ورفع الروح المعنوية، لدى العاملين بكل المركزيات والإدارات العمومية.

خطط هيئة التجميل بالقاهرة

وأشار «الشرشابي» إلى مجهودات الإدارة المركزية للشؤون الفنية ومجمع جراجات المنطقة الشمالية، والورش الفنية بالزواية الحمراء، التي تميزت بالأداء والالتزام بتوفير السيارات اللازمة لتنفيذ خطط الهيئة، في تنفيذ مهام الهيئة من نظافة وتجميل وإنارة كل أرجاء القاهرة.

أعمال الصيانة في القاهرة

كما قدّم شكره وتقديره لكافة الفنيين بكل تخصصاتهم، وورشهم المتنوعة في الإصلاحات، مؤكدًا أنّهم يقومون بأعمال الصيانة والعمرات داخليًا للسيارات والمعدات بأيديهم، دون اللجوء للإصلاح الخارجي نهائيًا، وأيضًا السائقين والإداريين بتلك المجمعات، في الالتزام والانضباط لتأدية المهام على أكمل وجه، وهو ما ينعكس في النهاية على المجهود المبذول من الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، في إظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي، ومواكبة لما يتم من تطوير شامل بكافة أرجاء القاهرة.