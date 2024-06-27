«العاملين بالغزل والنسيج» تهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو

هنأ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وأعضاء مجلس الإدارة واللجان النقابية علي مستوى الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر الجسور، ورجال القوات المسلحة والداخلية بذكري ثورة 30 يونيو.

بداية الجمهورية الجديدة

وقال «إبراهيم» في بيان، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية للجمهورية الجديدة، وفتح آفاق البناء والاستثمار، مؤكدًا أن هذا التاريخ كان ولا يزال يوما فارقا في حياة المصريين الذين شهدوا فيه عودة مصر لأحضان أبناءها، بعد أن حاول المخربون الاستيلاء عليها وتقسيم شعبها إلى أطياف، ولكن تماسك شعب مصر وحكمة قائد عظيم وصل بها للخلاص من خفافيش الظلام الذين لم يستطيعوا الوصول لما كانوا يبتغون.

أوضح رئيس عمال الغزل والنسيج أن مصر عادت مرة أخرى للريادة، وأصبحت في أول الصفوف بعد إنشاء المشاريع القومية العملاقة، وفتح آفاق الاستثمار، وتخطي أزمات مر بها العالم أجمع.

بذل الجهد وعدم الانسياق وراء الشائعات

دعت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عمالها جميعا لبذل المزيد من الجهد، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تحاول نشر الفتن وإثارة البلبلة، مؤكدة أن مصر ستظل عفية وقوية ولن يستطيع خفافيش الظلام النيل منها مهما حدث.