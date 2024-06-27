وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة تشيد بمستوى الخدمات بمركز إمبابة لعلاج الإدمان

أجرت الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، جولة بمركز إمبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركزا نموذجيا يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية، إذ تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

فرص لتلقي أفضل أنواع العلاج

وأشادت الدكتورة غادة والي، بمستوى تقديم الخدمات بالمركز، مؤكدة أنه نتاج للتعاون المثمر بين الجهات المصرية، وتم إنشاؤه وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، ويهتم بالدمج المجتمعي للمتعافين سواء من السيدات أو الذكور، ويتيح فرصا لتلقي أفضل أنواع العلاج: «نشكر الحكومة المصرية على دعم هذه المراكز».

وشددت وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، خلال جولتها، على ضرورة الاستثمار في الوقاية من الإدمان، مؤكدة أن الوقاية تحفظ الصحة والكرامة، وهي أفضل السبل لمواجهة آفة الإدمان العالمية، لافته إلى أن عدد المتعاطين للمواد المخدرة زاد بنسبة 20% خلال آخر 10 سنوات.

فجوة في العلاج على مستوى العالم

ونوهت بأنه هناك زيادة في المخدرات المصنعة والكيميائية بشكل بالغ الخطورة، وهناك فجوة في العلاج على مستوى العالم، مؤكدة أن وجود مراكز علاجية أمر جيد للغاية، وعلى وزارات الدول التعاون لتخفيض الطلب على المخدرات ورفع الوعي للوقاية.