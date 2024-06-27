غادة والي: 64 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات

قالت الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، إن المكتب أطلق نسخة هذا العام من التقرير العالمي للمخدرات، موضحة أن التقرير يُظهر أن التحديات ذات الصلة تتطور بشكلٍ يدعو للقلق في مختلف أنحاء العالم.

تداعيات مشكلة المخدرات

أضافت أن سوق المخدرات الاصطناعية، تتوسع بسرعة مفزعة، وتستهدف الشباب، كما أن الإتجار في الكوكايين واستهلاكه يتزايدان، ولعل أبرز تداعيات مشكلة المخدرات، تأثيرها على الصحة العامة، حيث تشير أحدث بياناتنا، إلى أن 64 مليون شخص حول العالم، يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، لكن واحدًا فقط من كل 11 يتلقى العلاج، والمعدل يقل كثيراً في أفريقيا.

انتشار الأمراض

أشارت «والي» خلال جولة لها بمركز علاج الإدمان بإمبابة، إلى أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام، يحمل رسالة مهمة في هذا الصدد، حيث ترتكز الحملة التي نتبناها على «الاستثمار في الوقاية»، فالوقاية الوسيلة الأفضل لتحقيق نتائج مستدامة، من خلال رفع الوعي، خاصة بين الشباب لضمان عدم انخراطهم في التعاطي من سن مبكرة، وكذلك من خلال خدمات الوقاية، التي تحد من انتشار الأمراض، وتقلص من الوفيات بسبب الجرعات الزائدة.