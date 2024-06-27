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عضو استشارية «المصري للفكر والدراسات»: صراعات القرن الأفريقي مركبة

كتب:

إسراء سليمان
05:50 م | الخميس 27 يونيو 2024
مؤتمر صراعات القرن الأفريقي

مؤتمر صراعات القرن الأفريقي

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحديث عن القرن الأفريقي، لا يجب أن ينسحب فقط على دول القرن الافريقي المحددة، أو حتى دول الجوار الأفريقي بالنسبه لها.

صراعات القرن الأفريقي

وأضاف خلال الجلسة الثانية لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»، أنه لا يعقل أن نتحدث عن الأمن البحري أو الأمن في القرن الافريقي، دون أن نشير لإيران، فنفوذها موجود سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد أنه أصبحت هناك أطراف حاضرة وغائبة، لها قرار وتأثير على الأمن في هذه المنطقة، لافتا إلى أن جميع الصراعات التي تجرى على مستوى سوريا ولبنان واليمن والقرن الأفريقي وليبيا، هي صراعات مستمرة وستستمر. 

الصراع الدولي

أوضح أن هذه الصراعات مركبة، لأنها يتداخل فيها الشأن الداخلي والشأن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن الصراع الدولي له انعكاس في القرن الأفريقي لأنه صراع اقتصادي، وصراع على البنية الأساسية.

وذكر أن الأمن في القرن الأفريقي شأن عربي وشأن مصري، في البداية والنهاية.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.