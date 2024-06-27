كمال أبو رية بشخصية جديدة في مسلسل «سيما ماجي»

يواصل الفنان كمال أبو رية، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «سيما ماجي»، بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة حورية فرغلي، من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

ويجسّد كمال أبو رية شخصية رجل انتهازي يدعى طارق، متزوج من سيدة من الطبقة الإروستقراطية الفنانة مادلين طبر، وهو شخص برجماتي يُحب مصلحته ويخطط طول الوقت لكي يحقق مكاسب أغلبها غير مشروعة.

كمال أبو رية يؤدي شخصية جديدة

وأشار كمال أبو رية، إلى أن هذه الشخصية جديدة ولم يقدمها من قبل «شخص شرير انتهازي»، لافتًا إلى أنه يسعى لتقديم روح الدعابة أيضًا من خلال الدور حتى لا يصبح قاتم جدًا، قائلاً: «أخدت الدور في اتجاه الدعابة عشان ميبقاش قاتم أوي، أنا معملتش الشرير المكشر طول الوقت، بيهزر شوية على خفيف مع مراته والبيت عشان مانخرجش بره إطار الشخصية، وبيسبب لهم مشاكل كتير عشان يحقق من وراهم مكاسب شخصية».

صراع الخير والشر والحب والمال

تدور أحداث مسلسل «سيما ماجي»، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال، كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل «سيما ماجي»، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق وإخراج تامر السعدني.