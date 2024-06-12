مادلين طبر أم مسلوبة الإرادة في مسلسل سيما ماجي

انتهت الفنانة مادلين طبر، من تصوير مشاهدها الأولى في مسلسلها الجديد سيما ماجي" والتي تجمعها مع النجمة حورية فرغلي، والنجم كمال أبو رية، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، والعمل من بطولة النجمة رانيا يوسف، وتأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.

تفاصيل شخصية مادلين طبر في مسلسل سيما ماجي

وتجسد مادلين طبر، شخصية أم تقع في حب وغرام زوجها كمال أبو رية ما يجعلها مسلوبة الإرادة وتفقد شغفها بالأمومة واهتمامها بابنتها ماجي.

وأكدت مادلين طبر أنّ الشخصية التي تجسّدها ضمن أحداث مسلسل سيما ماجي، لم تكن جديدة عليها وقريبة من شخصيتها وقدمتها في أعمال من قبل، ولكن هناك اختلاف قوي وجيد في هذه الشخصية، جعلها تحبها ووافقت على الدور بعد قرأته مباشرة، لأنه مكتوب بحرفية ودقة عالية، مشيدة بكل النجوم المشاركين في العمل والروح الطيبة بين الجميع.

قصة وأبطال مسلسل سيما ماجي

تدور أحداث مسلسل سيما ماجي، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، وحورية فرغلي، وكمال أبو رية، ومادلين طبر، ومحمد أبو داوود، وسحر رامي، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني، ومدير التصوير الدكتور محمد شفيق.