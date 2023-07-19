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كمال أبو رية: ابني هيبقى ممثل أحسن مني.. تنقصه الخبرة لكن عنده رؤية

كتب:

شريف سليمان
05:40 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الفنان كمال أبو رية

الفنان كمال أبو رية

قال الفنان كمال أبو رية، إن شخصية ابنه الفنان الشاب أحمد أبو رية تشبهه، موضحًا: «أحمد ابني هيبقى أحسن مني، عنده رؤية لكن تنقصه الخبرة».

وأضاف «أبو رية»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي والإعلامية نهى عبدالعزيز، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»: «أقول لأحمد دائما وأنصحه أن يدرس أي شيء قبل تنفيذه، هذا الأمر مهم جدا حتى في التمثيل».

كمال أبو رية: أحمد يمكنه كتابة سيناريو مميز

وتابع أبو رية: «أحمد أحيانا بتبقى له وجهات نظر في السيناريوهات أحسن مني، لأنه جيل جديد ولديه تفكير جديد، أما نحن فطريقتنا في التفكير مختلفة وأفكارنا تقليدية، كما أن أحمد يمكنه كتابة سيناريو مميز أو يفكر فيه جيدا على الأقل للوقوف على ما يعجب الناس وما لا يعجب الناس».

أحمد أبو رية: والدي يريدني أن أكون الأفضل

إلى ذلك، قال الفنان الشاب أحمد أبو رية خلال حواره بالبرنامج: «والدي أكثر من ينتقدني، فهو يريدني أن أكون الأفضل، أما أنا فلا أريد أن يكون الضوء مسلطًا عليّ، وأتقبل النقد من والدي، لأن كلامه دائما يكون صحيحا».

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