كمال أبو رية: درست شخصية عمر مكرم قبل تقديمها في فيلم «المنبر»

يواصل الفنان كمال أبو رية، تصوير مشاهده في فيلم «المنبر» بطولة الفنان أحمد حاتم، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المُقبلة، حيث يتناول هذا العمل دور الأزهر الشريف، على مدار الـ1050 عامًا الماضية في التسامح.

وقال كمال أبو رية، لـ«الوطن»، إنه يُجسد شخصية تاريخية داخل أحداث فيلم المنبر، وصاحبة تأثير كبير في القرن التاسع عشر، موضحًا أنه يؤدي دور عمر مكرم، إذ خضع لتحضيرات خاصة واستعدادات ضخمة، للوقوف على ملامح الشخصية كافة، مُعربًا عن آماله أنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه.

أبطال وأحداث فيلم المنبر

فيلم المنبر يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وآيتن عامر، كمال أبو رية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال.

وتدور قصة «المنبر» وهو اسم مبدئي، في إطار تاريخي يحمل مزيجًا من الإثارة والتشويق، ويجسّد خلاله أحمد حاتم شخصية عالم أزهري.