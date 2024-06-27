بعد نجاح مسلسل دواعي السفر.. هل يصور أمير عيد الجزء الثاني؟

حقق مسلسل «دواعي السفر» نجاحا كبيرا، خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء عرض حلقاته الـ 10 على منصة واتش ات الرقمية، وبدأ الجمهور يتسأل حول وجود جزء ثاني من العمل.

مصير الجزء الثاني من مسلسل دواعي السفر

وتواصل «الوطن» مع مصدر داخل العمل، والذي قال إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن حول الجزء الثاني من مسلسل دواعي السفر، ومن المقرر أن تحسم الشركة المنتجة هذا الأمر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر تدور أحداثه حول إبراهيم، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب علي، وتتوالى الأحداث.

مسلسل دواعي السفر، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، سمير حكيم، نادر جودة، مريم نعوم، جلا هشام.