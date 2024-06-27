«الزراعة» تصدر توصيات مهمة لمحصول الذرة.. وتحذر من تأثير الموجة الحارة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من التوصيات الزراعية المهمة لمحصول الذرة الشامية خلال الفترة الحالية، التي تتزامن معها الموجه الحارة.

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، إن المرحلة الحالية من الذرة، يحدث فيها إخصاب لكيزان الذرة الشامية، كما يحدث فيها هجوما من دودة الحشد، التي تعتبر أخطر الآفات للمحصول.

تقريب فترات الري أثناء الموجة الحارة

أكد ضرورة تقريب فترات الري بيومين، أثناء الموجة شديدة الحرارة، على أن يكون الري في الصباح الباكر قدر الإمكان، وفي حال كان المحصول في مرحلة طرد الشعيرة «التزهير» والإخصاب، لا بد أن من الرش بالكالسيوم بورون في الأراضي الجديدة أو إضافة فولفيك مع نترات ماغنسيوم، مع الري بالغمر في الأراضي القديمة، في حال مرور البلاد بـ6 أيام متتالية من الحرارة أعلى من 38 درجة مئوية أو 4 أيام أعلى من 40 درجة مئوية.

أشار إلى أنه لو المحصول في مرحلة الطور اللبنية فينصح بإضافة من 8 إلى 10 كجم سلفات بوتاسيوم، مع الري بالغمر أو 4 إلى 5 كجم تنقيط، بإضافة مهمة لزيادة حجم الحبة وتحول لونها للون الأبيض ولمدة ريتين متتالتين في الطور اللبني للحبوب.

تحذير من دودة الحشد

تابع أنه لو الذرة متأخرة فبالطبع أهم آفة على الاطلاق على الذرة حاليًا هي دودة الحشد ويجب أن لا تترك لإنتاج جيل كامل على الذرة، ويجب رشها بالمبيدات المناسبة للفدان «مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم»، مع المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة، والرش في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، واستخدام المبيدات مع ماء الري.