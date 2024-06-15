شهد سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت 15 يونيو 2024، استقرارًا لمختلف الأنواع في عدد من الأسواق وبورصة الدواجن، حيث استقر سعر طن الذرة البرازيلي اليوم في بورصة الدواجن، ليسجل سعر الطن نحو 12 ألفًا و100 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت 15-6-2024، في مصر بعدد من مختلف أنواعها، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم.

سعر طن الذرة اليوم في بورصة الدواجن

- استقر سعر طن الذرة الأوكراني اليوم في بورصة الدواجن، ليسجل سعر الطن نحو 10 آلاف و800 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم في بورصة الدواجن، لسجل سعر الطن نحو 12 ألفًا و100 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة البرازيلي اليوم في بورصة الدواجن، ليسجل سعر الطن نحو 12 ألفًا و100 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في بورصة الدواجن

- استقر سعر طن علف الصويا 46% اليوم في بورصة الدواجن، إذ سجل سعر الطن نحو 24 ألفًا و800 جنيه.

- استقر سعر طن علف الصويا 44% اليوم في بورصة الدواجن، وسجل سعر الطن نحو 23 ألفًا و800 جنيه.