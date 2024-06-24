«الزراعة»: حملات توعية للمزارعين بطرق مواجهة آفات محصول الذرة

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن البلاد تتعرض لموجات حرارية عالية ومتتالية، وهذا الأمر له تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن محصول الذرة يتعرض إلى آفة تُعرف بـ«دودة الحشد الخريفية» على مدار أكثر من عامين، وهي شديدة التأثير على المحصول، لذلك نفذت الوزارة حملات قومية لمكافحتها.

نصائح للمزراعين

وأضاف «جاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم توجيه نصائح للمزراعين من خلال الحملات للتوعية بكيفية مواجهة آفة محصول الذرة منذ بداية الزراعة والقضاء عليها.

قائمة بالـ9 مبيدات المثلى

وتابع، أن وزارة الزراعة أصدرت قائمة بالـ9 مبيدات المثلى لمقاومة آفة محصول الذرة، منوهًا إلى ضرورة شرائها من أماكن أو مصادر موثوق بها حتى يكون لها تأثير إيجابي وتقاوم تلك الدودة من رشة واحدة، موضحًا أن المقاومة المبكرة في العمر الصغير للنبات هي الفعالة، مؤكدا أنه تم التغلب على معظم تلك الآفات.