سعر طن الذرة الصفراء اليوم.. بكام الأوكراني؟

سجل سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 12-6-2024، استقرارًا في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن، إذ استقر سعر طن الذرة الأوكراني اليوم في البورصة السلعية، عند نحو 10 آلاف و500 جنيه للطن كأدنى سعر.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 12-6-2024 بمختلف أنواعها في مصر، وفقًا لآخر تحديث من البورصة السلعية.

سعر طن الذرة اليوم في البورصة السلعية

سجل سعر طن الذرة الأوكراني اليوم في البورصة السلعية، أعلى سعر بنحو 11000 جنيه للطن، وأدنى سعر 10 آلاف و500 جنيه، وفقًا للبورصة السلعية.

فيما استقر سعر طن الذرة روماني أوكراني، أعلى سعر عند 13 ألفًا و500 جنيه للطن، وأدنى سعر 9 آلاف و400 جنيه للطن، وفقًا للبورصة السلعية.

سعر طن الذرة الأرجنتيني

فيما سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني نحو 12 ألفًا و300 جنيه.

واستقر سعر طن الذرة البرازيلي اليوم، ليسجل نحو 12 ألفًا و300 جنيه.