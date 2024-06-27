أسباب تمنع تناول المانجو قبل منتصف يوليو.. تعرف عليها

مع قرب انتهاء شهر يونيو، تبدأ بشاير موسم المانجو في العديد من المحافظات، وخاصة محافظة الإسماعيلية، لما تتميز به من أصناف متعددة وجودة تختلف بشكل كبير عن إنتاج باقي المحافظات.

وتُعتبر المانجو من الفواكه التي تؤثر على صحة المواطنين، حال تناولها قبل موعد نضجها، أو بعد تعرضها للرش ببعض المبيدات والأسمدة التي تعجل من اكتمال النضج وطرحها في الأسواق.

موعد تناول فاكهة المانجو

وقال إبراهيم صالح، أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون بمحافظة الإسماعيلية، إن أنسب توقيت لتناول المانجو هو النصف الثاني من شهر يوليو لاكتمال نضج الثمار على الأشجار وسقوطها دون تدخل من المزارعين.

وأضاف صالح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصنف الوحيد الذي يمكن تناوله في أول يوليو هو السكري الأبيض، وهو من الأصناف التي تنتشر في الإسماعيلية بشكل كبير وله مذاق مميز وينضج لتأثره بارتفاع درجة الحرارة بسبب ضعف سمك قشرته الخارجية.

وأشار صالح إلى أن بعض المزارعين يلجأون لقطع ثمار المانجو قبل أوانها، ورشها بمبيدات زراعية مخصصة تعمل على التسريع من نضجها وهو ما يؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين، مطالبا المواطنين بالحذر في الفترة الحالية.

طبيب يحذر من تناول المانجو المرشوشة

وقال الدكتور أحمد عبد الخالق، طبيب حميات، إن المزارعين يلجأون إلى كمر المانجو أو رشها بالمبيدات الزراعية لضمان تحقيق مكسب أكبر، خاصة مع ارتفاع الأسعار مع بداية الموسم، مشيرا إلى أن الكمر أقل خطورة من تناول «المانجو المرشوشة».

وتابع أن المانجو المرشوشة تتسبب في عدة أعراض تشبه التسمم، لكنها قد تسبب الإصابة بالحمي وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات بسبب التأثر بالمبيدات الزراعية التي لا تزال على القضية الخارجية.

وقال إن الأعراض تتمثل في..

1-ألم شديد في المعدة.

2-قيء وإسهال.

3-جفاف شديد في الجسم.

4-ارتفاع درجات الحرارة وقد تصل إلى الإصابة بالحمى.

5- اضطراب في العلامات الحيوية لعدة ساعات.

وأصيبت أسرة كاملة مكونة من 18 شخصا، قبل عامين في محافظة سوهاج، نتيجة تناول وجبة مانجو ثبت تعرضها للرش ببعض المواد المبيدات بعد قطفها، نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القشرة الخارجية لثمرة المانجو أكثر ما يتعرض للمبيدات، ورغم أن معظم المواطنين لا يتناولون القشرة إلا أن بقايا المبيدات لا تزال عالقة بها.

وأضافت غانم أن غسل الثمار جيدا بالماء الجاري، يقلل بشكل كبير من أعراض التسمم التي قد يتعرض لها المواطنون، مشيرة إلى أن اللجوء إلى المستشفى، حال ظهور أي أعراض هو الحل الأمثل للتقليل من خطورة الإصابة بالتسمم.