«معلومات الوزراء»: زراعة المانجو والعنب في توشكى بأحدث التقنيات (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو عن زراعة المانجو في توشكى، والتي تُعد تحد وإنجاز.

زراعة المانجو بمثابة إنجاز كبير

وأضاف المركز، أن زراعة المانجو في توشكى تُعدّ تحديًا كبيرًا، لأن هذه المنطقة تتميز بمناخها الصحراوي الجاف، وتشكل إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل الإنجازات العظيمة لمصر، وتؤكد عزم مصر وإصرارها على تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، خاصة المجال الزراعي.

زراعة العنب في توشكى باستخدام أحدث التقنيات

كما نشر المركز، فيديو عن زراعة العنب في توشكى باستخدام أحدث التقنيات الزراعية.

وأوضح المركز، أن مزرعة العنب تقع في توشكى جنوب غرب مصر، وتبلغ مساحتها 200 فدان، كما تضم 6 أصناف من العنب، وتتميز باستخدامها لأحدث التقنيات الزراعية، مثل نظم الري بالتنقيط، والتسميد الدقيق، ومكافحة الآفات بطرق صديقة للبيئة.