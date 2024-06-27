قرار عاجل من الجبلاية بشأن الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل بمباريات الدوري

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة أمس بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية.

وشدد مجلس إدارة اتحاد الكرة على بيريرا، بضرورة مراجعة أبرز الحالات التحكيمية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها، وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف التي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.