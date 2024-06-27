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قرار عاجل من الجبلاية بشأن الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل بمباريات الدوري

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
07:24 م | الخميس 27 يونيو 2024
اتحاد الكرة المصرية

اتحاد الكرة المصرية

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة أمس بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية.

وشدد مجلس إدارة اتحاد الكرة على بيريرا، بضرورة مراجعة أبرز الحالات التحكيمية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها، وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف التي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.

    

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