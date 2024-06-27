تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2024 - 2025 رسميا.. شروط الالتحاق والتفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2024 - 2025 رسميا، وشروط التقديم ومميزات الالتحاق بالمدرسة.

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2024 - 2025 رسميا

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2024 - 2025 رسميا، شمل أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن 260 درجة) أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وتعد مدرسة الضبعة النووية هي المدرسة الأولى والوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية، والتي يتم تأهيل طلابها للعمل في مجال المفاعل النووي السلمي، وتقع المدرسة في مدينة «الضبعة» بمحافظة مطروح، وتم ضم المدرسة لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من العام الماضي، وتأتي الدراسة بها بنظام الخمس سنوات، ويتوفر للطلاب إقامة داخلية، حيث يوجد مبنى سكنى الإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية ويسمح للطلاب بالنزول إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع والعودة للمدرسة يوم السبت.

شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن (260 درجة) أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

- ألا يقل متوسط مجموع مواد (الرياضيات + اللغة الإنجليزية + العلوم) عن نسبة 95%.

- التقديم متاح لجميع خريجي الإعدادية العامة الأزهرية (بنين فقط من جميع محافظات جمهورية مصر العربية).

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.

- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح في حالة التساوي بمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% بمدينة الضبعة من المقبولين.

- أن يسجل الطالب على الموقع الإلكترونى الذي يتم نشره.

- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

- أن يكون لائق طبيا (اجتياز الكشف الطبي).

- يتم سداد مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيه مصري للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية، ويتم زيادته سنوياً طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن (بالإضافة إلى المصاريف الحكومية العادية).

مميزات المدرسة

- إمكانية توفير فرصة عمل متميزة للطلاب المتميزين بالجهات والهيئات العاملة في مجالات المدرسة.

- إمكانية استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية.

- إمكانية استكمال الدراسة بكلية الهندسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وفقاً للمجموع الحصول علي شهادة الدبلوم نظام خمس سنوات للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية.

- المدرسة نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع هيئة الطاقة الذرية، وهيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وصندوق بمدينة الضبعة التعليم حياة القومي الخيري.

- توفر المدرسة السكن والذي يحتوي على مطعم وصالة للمذاكرة ومسجد.

- توفر المدرسة وسيلة نقل للطلبة من وإلى محافظة الإسكندرية.

- تدريبات ميدانية للطلبة أثناء فترة الدراسة.

تخصصات المدرسة

- تضم المدرسة ثلاثة تخصصات وهي «الميكانيكا النووية والكهرباء النووية والإلكترونيات النووية».

- الدراسة عامة في الصف الأول، ويبدأ التخصص من الصف الثاني حيث يختار الطالب التخصص الذي يرغبه.

- يدرس الطلاب المواد الدراسية للتعليم الفني إضافة لمواد تتعلق بالطاقة النووية، يدرس الطالب مواد ثقافية: لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة روسية بمدينة الضبعة تربية دينية، فيزياء كيمياء، رياضيات تربية وطنية ودراسات اجتماعية. ومواد فنية : تكنولوجيا عامة كهرباء ، تكنولوجيا عامة ميكانيكا، تكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربية وميكانيكية، علم المواد، رسم فني، الأمان الصناعي حاسب آلي وتكنولوجيا طاقة نووية، بالإضافة إلى ثلاث ورش عملية: ورشة كهرباء، ورشة ميكانيكا وورشة إلكترونيات.