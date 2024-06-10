إعلان نتيجة كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية بالعبور .. رابط الاستعلام

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، نتيجة كلية الهندسة على بوابة الخدمات الطلابية بالجامعة، حيث يُمكن للطلاب الحصول عليها الآن، فيما جري فتح باب التظلمات على النتيجة اعتبارا من اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 حتى يوم الخميس 13 يونيو 2024 بمكتب شؤون الطلاب بمبنى E.

رابط نتيجة كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية

أوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أنه جرى إتاحة نتيجة كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية ويمكن الحصول عليها من الرابط التالي هنا.

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن امتحانات الكليات أجريت شهر مايو الماضي، بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أي معوقات أو مشكلات أو شكاوى بها نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات

أضاف رئيس جامعة بنها أنه جرى تطبيق ضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي ضمنت تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، من حيث توفير سبل الراحة للطلاب لمساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر