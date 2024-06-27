شيرين عبدالوهاب تقترب من حل أزمتها مع شركة روتانا

اقتربت الفنانة شيرين عبد الوهاب، من حل أزمتها مع شركة روتانا للإنتاج الفني، وذلك بعد فترة طويلة من الخلافات، ومن المقرر أن تطرح عددا من أغانيها الجديدة الشهر المقبل.

أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا

وقال مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة تتواصل مع مسئولي الشركة، وهناك جلسة في المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تنتهي الخلافات خلال الفترة المقبلة.

شيرين عبد الوهاب تبرئ حسام حبيب

فجرت شيرين عبد الوهاب بعض المفاجآت، عقب اللغط الكبير الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية، في تصريحات تليفزيونية، قائلة: «مساء الخير على كل جمهوري الحبيب، أنا فوجئت بكل اللي حصل على السوشيال ميديا من حسام حبيب وأخويا، وحبيت أؤكد أن كلام حسام صحيح جدا، والتصريح اللي نزل دا أخويا باعني ومضى لمحمد الشاعر بتوكيل قديم أنه يحصل على السوشيال ميديا بتاريخ قديم، وكلام حسام مظبوط».

وأضافت: «أنا مبحبش اتكلم عن مشاكلي الشخصية، عشان أنا الناس ما تقعدش تقول إحنا ما ورناش غير شيرين، وعايز أقولكم إني في أغاني كثيرة جدا عملها عزيز الشافعي وتوما، وهتنزل أول ما المشاكل تخلص مع شركة الإنتاج، مش عايزاكم تصدقوا حاجة من أخويا محمد عبد الوهاب، كمان عايز أقول إني رغم المحكمة حكمت أن عقدي انتهى مع روتانا، هما لسه رافعين قضايا عليا، ولكن أنا واثقة في قضاء ربنا».