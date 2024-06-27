لإلغاء بيانات المالك القديم.. طريقة تسجيل المحفظة البنكية لخطك الجديد؟

عند شراء خط هاتف محمول جديد، قد تكتشف أن المحفظة البنكية عليه مسجلة باسم مالك الخط السابق، وهنا يجب عليك سرعة إلغاء هذه المحفظة حتى تتمكن من إعادة فتح محفظة بنكية أخرى باسمك، وذلك من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة.

كيفية إلغاء محفظة بنكية

وفق المنصة الرسمية لـ ميزة، يمكن من خلال تلك المنصة حذف أي محفظة بنكية بسهولة من على هاتفك المحمول دون الذهاب إلى مقرات البنوك أو حتى شركات المحمول في حال إذا كانت المحفظة تابعة لإحدى الشركات.

كما يمكن استخدام هذه الخدمة في حالة توافق بيان ملكية خط الهاتف المحمول مع رقم بطافة الرقم القومي المقدمة من العميل.

الوطن تستعرض خطوات حذف المحفظة البنكية في عدة خطوات وفق المعلن رسميًا على منصة ميزة البنكية الصادرة عن البنك المركزي، وهي ضمن خطة الشمول المالي للدولة مؤخرًا.

خطوات حذف المحفظة البنكية

- تبدأ خطوات إلغاء محفظة بنكية، بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

- إدخال الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقما.

- الضغط على خانة «أنا لست روبوت».

- قراءة شروط الخدمة.

- اضغط على خانة «قبول الشروط».

- أدخل الرقم المتغير «OTP» الذي تستقبله على هاتفك لإكمال العملية، دون الإفصاح عنه لأحد.

- اختر بعض الصور المطلوبة للتأكد من المستخدم.

- اضغط على «التالي».