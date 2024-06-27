انخفض 10 قروش.. سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 27-6-2024 في البنوك، انخفاضا بواقع 10 قروش عن التعاملات الصباحية، وفق آخر تحديث لسعر العملة في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري، إذ سجل نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، فيما سجل صباحا 12.88 جنيه للشراء و12.90 للبيع.

وتستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري اليوم الخميس 27-6-2024، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الریال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، خلال نهاية التعاملات، نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفقا للمعلن على لمنصته.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

هذا وقد بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، نحو 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع في بنك مصر، وفق المعلن على المنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، نحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.73 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.83 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.