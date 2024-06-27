محمود مسلم: الصحافة الإلكترونية تواجه سباقا محتدما مع التطور التكنولوجي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الصحافة الإلكترونية تواجه تطورات وسباقا محتدما بين العامل الإلكتروني والعامل البشري.

وأكد «مسلم» خلال ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام الذي نظمته الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، وأدارته الزميلة الصحفية هدى الساعاتي عضو الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، أن هناك خطوات سريعة تشهدها الآلة الإعلامية شهريًا، منوهًا على الصحفيين بأن يكونوا مستعدين لمواكبة التكنولوجيا التي تعتمد عليها صحافة العصر.

الصحافة وتحديات الذكاء الاصطناعي

وأوضح «مسلم»، أن المرحلة المقبلة لن تستطيع الجرائد وضع خطة مستقبلية لعدة سنوات، كما كان يحدث سابقاً نظراً لما تشهده الساحة من تطورات وخاصة بسبب الذكاء الاصطناعي، موضحا أن دور الإعلام والصحافة ينحصر في تقديم المعلومات والأخبار، وليس في تغيير القناعات المجتمعية، والتي تعد من مسؤولية المؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات الشباب.

وأشار إلى أن الأداء البشري مقابل التطورالتكنولوجي سيحدث مشكلة كبيرة؛ وخاصة أن الذكاء الاصطناعي أصبح يكتب الخبر ويبثه وهنا علينا البحث هل هذا الخبر صحيح وماهى مصادره في ظل التحدي الكبير الذي يواجه الصحافة.

تحديات الصحافة الورقية

من جانبه، قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الصحافة الورقية تشهد حالة من التدهور والاندثار وتراجعا كبيرا في الصحف الورقية وهناك صحف كثيرة أغلقت بسبب تراجع المبيعات من الصحف الورقية.

وطالب خلال اللقاء بإيجاد حلول كما حدث من قبل على غرار الإذاعة التي استمرت رغم ظهور التليفزيون بعد أن ظن البعض أنها قاربت على الاندثار.