بهاء سلطان يعيش حالة من النشاط الفني.. ويطرح «أما أتكلم»

حالة فنية كبيرة يعيشها المطرب بهاء سلطان، حيث طرح الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الأغنيات، لعل آخرها أغنية، «ننزل فين»، التي طرحها في عيد الأضحى الماضي.

أغنية بهاء سلطان الجديدة

وبعد أيام قليلة، يستعد بهاء لطرح أغنية جديدة، نشر البرومو الخاص بها عبر صفحته على إنستجرام وهي أغنية «أما اتكلم»، حيث تقول كلمات المقطع الذي نشره: «كل أما أتكلم يقطم سكتم بكتم ساكت عامل فيها مكتم، يظهر حد مفهمه تلفت نظر الناس، كل أما أتقدم، على فكرة الدنيا دي فيها كتير ومفيش أكتر من الناس الفلة، وبيه ومن غيره عادي الصبح بييجي الشمس بتطلع من بعده الليل بتعتم».

بهاء سلطان يطرح «ما ارتحناش»

وتُعتبر هذه هي الأغنية الثالثة هذا العام، حيث طرح سلطان أغنية «ما ارتحناش» في فبراير الماضي، وهي أغنية من كلمات هاني رجب وألحان إسلام معز، وهي أغنية درامية.

وتقول كلمات الأغنية: أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص، لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس إحنا بقالنا فترة بنام بدموع عنينا، وما ارتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا، ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش، وما ارتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا، وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمناه، بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن أيدينا ولا منه، فضل معانا ولا منه غريب علينا، وما ارتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا.