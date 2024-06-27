رامي جمال يتصدر تريند «X» بـ«يا دمعي».. الأكثر رواجا على المنصات

تصدر النجم رامي جمال التريند على موقع التدوينات القصيرة «X» تويتر سابقًا، بعد إطلاق أغنيته الجديدة باسم «يا دمعي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.

وتداول الجمهور بوستر أغنية «يا دمعي» وكلمات الأغنية التي أطلقت بالطابع الخفيف لتناسب الأجواء الصيفية، وهو ما جعلها تصعد لصدارة التريند، كما تواجدت الأغنية في الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وتصدرت قوائم المشاهدة.

الأغنية الجديد شهدت تعاون رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وجاء تصميم فيديو الأغنية بشكل مختلف وطريف من خلال استخدام شخصيات كرتونية صعيدية مع كلمات الأغنية، وهي المرة الأولى التي يقدمها رامي بهذا الشكل والتي أخرجت الأغنية بشكل رائع.

ويأتي تصدر رامي جمال لتريند إكس بأغنية يا دمعي، بعد أن تصدر التريند خلال الفترة الماضية ولعدة أسابيع بأغنيته «بيكلموني» وألبومه «جيت متأخر» الذي حقق به نجاحات كبيرة.