رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة «يا دمعي» على يوتيوب (فيديو)

طرح المطرب رامي جمال أحدث أعماله الغنائية باسم «يا دمعي»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة «السينجل».

تفاصيل أغنية «يا دمعي»

أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وصُمم فيديو الأغنية بشكل مختلف وطريف، من خلال استخدام شخصيات كارتونية صعيدية مع كلمات الأغنية، وهي المرة الأولى التي يقدمها رامي بهذا الشكل والتي أخرجت الأغنية بشكل رائع.

آخر أعمال رامي صبري

وتصدر رامي جمال تصدر التريند خلال الفترة الماضية ولعدة أسابيع بأغنيته «بيكلموني»، وكذلك ألبومه «جيت متأخر» الذي حقق به نجاحات كبيرة.