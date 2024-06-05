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رامي جمال يحتفل بتصدر «بيكلموني» الأكثر أغنيات استماعا الأسبوع الجاري في مصر 

كتب:

ياسمين محمود
08:29 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
رامي جمال

رامي جمال

احتفل المطرب رامي جمال، بتصدر أغنيته الجديدة بيكلموني من ألبوم خليني أشوفك، قائمة الأغاني الأكثر في مصر لهذا الأسبوع.

أغنية بيكلموني لرامي جمال

تصدر رامي جمال مؤخرا، بأغنية بيكلموني التريند، في عدد من الدول العربية، حيث نشر عبر حسابه بـ«إنستجرام»، قائلا: «تريند 1 مصر والسعودية والكويت، شكرا من قلب قلبي.. فعلا النجاح ده بسببكم أنتم، شكرا للصناع وكل القائمين على الألبوم، وشركتي وكل التيم بتاعي».

ألبوم خليني أشوفك

ضم ألبوم «خليني أشوفك» لرامي جمال الذي طرحه مؤخرا، 15 أغنية هي: «خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض»

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بقلم ياسمين محمود