ابنة شقيقة دونالد ترامب عن عمها: «غير مؤهل للرئاسة ويجب إيقافه»

في المناظرة الأولى للانتخابات الأمريكية بين الرئيس الحالي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، من المعتاد أن يحضر المرشحون أفراد أسرهم لتقديم الدعم خلال المناظرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

انتقاد من داخل أسرة ترامب

وفي صباح اليوم، ستكون ماري ترامب ابنة شقيقة دونالد ترامب، في غرفة التدوير بعد المناظرة لإثبات قضية جو بايدن.

وحذرت ماري ترامب، إحدى أشد منتقدي الرئيس السابق، من أن عمها يشكل تهديدًا للديمقراطية ولا ينبغي إعادة انتخابه.

ماري: ترامب مهووسا بالسلطة ويجب علينا إيقافه

وقالت ماري: «أتواجد في أتلانتا الليلة لأذكر الجميع بشخصية دونالد وكيف سيكون أسلوبه في الحكم كرئيس؛ لأن المخاطر كبيرة جدًا بالنسبة لأمريكا في حالة توليه السلطة مرة أخرى، لذلك لا يمكننا السماح لدونالد ترامب بالاقتراب من السلطة».

وأضافت «لا يمكن الوثوق بدونالد، علينا أن ندرك أن ولايته السابقة كانت مجرد تمهيدا لأمور أسوأ بكثير، تماماً كما كان السادس من يناير بمثابة بروفة لرجل لن يتوقف عن أي شيء للوصول مرة أخرى إلى أعلى منصب في هذا البلد، إنه مهووسا بالسلطة لكن لم يستطيع استخدامها فقد أثبت أنه لا يستحقها، ويسعى لاستعادتها لمصلحته الخاصة فقط، يجب علينا إيقافه».