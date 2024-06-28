انطلاق معرض دولي عن علاج شبكية العين في الإسكندرية

احتضن قصر المنتزه، مساء أمس، فعاليات المعرض الدولي حول «آخر ما توصل إليه الطب في علاج شبكية العين» الذي ينظمه الدكتور أشرف شعراوي الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسط حضور نخبة من الأطباء المتخصصين والجهات البحثية والعلمية من جميع أنحاء العالم، وذلك وسط أجواء مميزة بأضواء القصر بعد تطويره ليكون بذلك ترويجا لسياحة المؤتمرات.

تبادل الخبرات في علاج شبكية العين

أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض المميز الذي تتشرف محافظة الإسكندرية باستضافته على أرضها، الذي يعد فرصة رائعة لعرض الرؤى والتوصيات حول أحدث الدراسات والأبحاث الطبية وتبادل الخبرات في علاج شبكية العين.

محافظ الإسكندرية: الدولة تقدم أفضل الخدمات الطبية لجميع المواطنين

وأوضح المحافظ أن إقامة ورعاية مثل هذه المعارض والمؤتمرات الطبية، هي خير دليل على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع أفراد مجتمعنا.

زيارة المعالم الأثرية والتاريخية والمقاصد السياحية في الإسكندرية

ودعا محافظ الإسكندرية جميع المشاركين في المؤتمر إلى زيارة المعالم الأثرية والتاريخية والمقاصد السياحية بالإسكندرية، وعلى رأسها المتحف اليوناني الروماني، وشارع النبي دانيال.