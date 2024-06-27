محافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة يفتتحان معرض كتاب الكاتدرائية المرقسية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم، معرض الكتاب في دورته السابعة بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل، برعاية وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر بدءًا من اليوم وحتى الرابع من يوليو المقبل.

دعم كافة الأحداث الثقافية

وفي كلمته، توجه محافظ الإسكندرية بالشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني على جهدها ومثابرتها في تأكيد ريادة مصر الحضارية وتفعيل دور قواها الناعمة داخليًا وخارجيًا، ولدعمها المستمر لكافة الأنشطة والفعاليات الثقافية و الإبداعية ، كما أكد محافظ الإسكندرية حرصه الدائم على دعم كافة الأحداث الثقافية انطلاقًا من الإيمان الكامل بتأثير الثقافة على بناء المجتمع وتشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة وتعميق الانتماء لديهم.

وزيرة الثقافة: فتح آفاق التعاون الجاد مع مختلف المؤسسات

وفي كلمتها، قالت وزيرة الثقافة، إن وزارة الثقافة لا تدخر جهدًا إزاء التوسع في إقامة مثل هذه الملتقيات الثقافية، والتي نسعى بموجبها لتفعيل منهجية الدولة المصرية، بشأن خلق جيل جديد يتمتع بمجموعة من القيم المعرفية البناءة، والتي تكسبه القدرة على رفض ومجابهة أية افكار هدامة.