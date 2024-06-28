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«المتحدة» تغطي أكثر من 250 فعالية واحتفالا وتقدم الثقافة المصرية بشكل حضاري

كتب:

أحمد العانوسي
12:58 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تمكنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من تغطية أكثر من 250 فعالية واحتفالا، من خلال أكثر من 60 ألف عامل، وتأهيل أكثر من 5000 شاب، ومشاركة أكثر من 60 شركة محلية، لتقديم التاريخ والثقافة المصرية بشكل حضاري متميز.

وتم تغطية هذه الفعاليات وإبراز الشكل الحضاري، ومنها: موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش، إضافة إلى الفعاليات الشبابية والوطنية، ومؤتمر الشباب، وتخرج الكليات العسكرية.

ومن الفعاليات التي تمت تغطيتها «كوب 27»، ووضع المدن الجديدة على خريطة المدن الترفيهية والثقافية، في أكثر من 69 فعالية بمهرجان العلمين، ومهرجان ليالي مصر. 

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