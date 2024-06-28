خطر قادم وأعصاير فتاكة تضرب أمريكا بسبب تغير المناخ.. إنذار غير عادي

بدأ شرق المحيط الأطلسي إرسال إنذار بشكل غير عادي بسبب درجات حرارة المحيط الأكثر دفئًا من المتوسط خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري، وهو ما يُنذر بخطر وشيك وأعاصير فتاكة تضرب الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.

ووفقًا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ففرصة حدوث الأعاصير القوية وصلت إلى 80%، وستضرب الولايات المتحدة عاصفة استوائية كبرى خلال الأسبوع المقبل، وبحسب البيانات التي أصدرتها وكالة المفوضية الأوروبية، فالمحيطات تعرضت لدرجات حرارة عالية وغير مسبوقة في النصف الأول من عام 2023، بسبب تغير المناخ.

عاصفة استوائية تسمى «بيريل» تضرب أمريكا

وستضرب الولايات المتحدة عاصفة استوائية تسمى «بيريل»، وتتطور العواصف الاستوائية والأعاصير خلال أيام شهر يونيو بالقرب من الولايات المتحدة، مثل خليج المكسيك أو بالقرب من ولاية فلوريدا، حيث تكون المياه أكثر سخونة.

وأثارت درجات الحرارة المرتفعة والقياسية في حوض شمال المحيط الأطلسي قلق خبراء الأرصاد الجوية بشأن موسم الأعاصير، وقالوا إن الموسم سيكون الأكثر نشاطًا للأعاصير على مر التاريخ الحديث.

الحرارة الشديدة تضرب العالم

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعاني فيه أجزاء من آسيا والمكسيك وأميركا اللاتينية، وحاليًا جنوب غرب الولايات المتحدة، من موجات حر شديدة، وقد سجلت درجات الحرارة أعلى مستوياتها الشهرية والسابقة في العديد من المدن والبلدان حول العالم.