مركز معلومات تغير المناخ: انكسار الموجة الحارة بداية من ليل الجمعة

قال مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الموجة شديدة الحرارة سوف تشهد انكسارًا خلال الساعات المقبلة، بسبب تدهور المرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية المندفعة من ناحية أوروبا.

الانكسار على محافظات مصر وشمال الصعيد

وأضاف أن الانكسار سوف يبدأ بداية من ليل الجمعة من شمال الجمهورية (الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية)، ويتوغل على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة حتى المنيا السبت لتنكسر حرارة الأجواء بحوالي 5 درجات، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانكسار على محافظات مصر وشمال الصعيد وحتى سوهاج وقنا يوم الأحد.

وأشار إلى أنه متوقع أن تكون هناك سرعات عالية من الرياح وارتفاع في حركة الموج في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية من 1.5 إلى 2 متر.

ولفت إلى أن هذه الأيام فرصة محدودة للمزارعين لإنجاز العمليات الزراعية المؤجلة نتيجة الموجة بإضافة دفعات الأسمدة الأزوتية لكل الزراعات وتكثيف عمليات تحجيم الفاكهة (مانجو - زيتون - برتقال - ليمون - تين - تمور - جوافة صيفي) بمركبات البوتاسيوم والسيتوكينينات منخفضة التركيز ورش المبيدات الجهازية، خاصة للآفات التي تناسب التذبذب في الحرارة على دودة الحشد والحشرات القشرية والبق الدقيقي ودودة براعم الزيتون وديدان الأوراق والثمار على كل المحاصيل.

أهمية إجراء الزراعة المؤجلة للمحاصيل الصيفية والشتل للخضر

وأشار إلى أهمية إجراء الزراعة المؤجلة للمحاصيل الصيفية والشتل للخضر للعروة الصيفية المتأخرة (طماطم - فلفل - باذنجان) ومعالجة زيادة معدلات التنفيل (تساقط الزهر والعقد الحديث) في الخضر، وإجراء عمليات التكييس في المانجو والرمان ومعالجة مشاكل اصفرار أوراق الأرز والصويا والفول السوداني والتفاف الأوراق غير الفيروسي في الطماطم والفلفل.