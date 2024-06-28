عاجل.. قرار هام من «التموين» بشأن البطاقات يخص مليون و230 ألف مواطن

كشف تقرير حديث لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قبول الوزارة عودة مليون و230 ألفًا و571 مواطنًا لمنظومة الدعم التمويني مرة أخرى، وذلك بعد قبول تظلمات الحذف من بطاقة التموين التي تقدموا بها إلى المكاتب والإدارات التموينية كلا في محافظته، وذلك على مدار الـ10 سنوات الماضية.

قبول تظلمات الحذف من التموين

وقال تقرير وزارة التموين، الصادر بمناسبة إنجازات 10 سنوات في ملف الدعم التمويني بمناسبة ثورة 30 يونيو، إنّ قبول تظلمات الحذف من التموين، جاء من بين الإجراءات التي تحققت من جانب الوزارة والحكومة بشأن استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين، التي جاءت كالتالي:

• إنتاج الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا لعدد 69.5 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز.

• ضخ أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد 61.4 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2024، إضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة التي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

إضافة مواليد إلى بطاقة التموين

• إضافة مواليد فئات «أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة»، على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

• تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية، وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهري يقدر بنحو 833 مليون جنيه و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.33 مليار جنيه.

- التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 725.952 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.