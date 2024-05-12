ثبات أسعار السكر الحر على بطاقات التموين للشهر الخامس

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السكر الحر واستمرار صرفه بالكميات المحددة لأصحاب بطاقات التموين، إضافة على حصة الأسرة من السكر المدعم بواقع كيس لكل فرد مدرج على البطاقة، وذلك للشهر الخامس على التوالي بعد تطبيق قرار صرف السكر الحر منذ منتصف ديسمبر الماضي.

أسعار السكر على بطاقات التموين

وتختلف أسعار السكر على بطاقات التموين من سكر مدعم وسكر حر، كما تختلف أيضا كمية السكر المستحقة للأسرة من السكر المدعم والحر كالتالي:

- يبلغ سعر السكر المدعم على البطاقة 12.60 جنيها ويستحق كل فرد على بطاقة التموين كيس واحد من السكر بحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.

- يبلغ سعر السكر الحر على بطاقة التموين 27 جنيها وتستحق الأسرة على كيس واحد من السكر إذا كان عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد، فيما تستحق كيسين من السكر الحر إذا كان عدد الأفراد 4 فأكثر.

صرف السلع التموينية لشهر مايو 2024

فيما تستكمل وزارة التموين من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني صرف السلع التموينية لشهر مايو 2024 بالتوازي مع صرفها من فروع المجمعات الاستهلاكية لحاملي البطاقات البالغ عددهم 21 مليون بطاقة.